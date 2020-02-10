Сборная Бразилии с двумя игроками "Шахтера" вышла на Олимпиаду, разгромив земляков Месси

Майкон и Додо пробились в Токио-2020. Смотрите, как олимпийские бразильцы крушили Аргентину

Олимпийская сборная Бразилии по футболу завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. В заключительном туре квалификации в Колумбии бразильцы разгромили команду Аргентины со счетом 3:0. В составе победителей один гол забил Паулиньо, а дубль оформил Матеус Кунья, которого в конце матча заменил полузащитник "Шахтера" Майкон. Другой футболист "Шахтера" Додо не мог помочь бразильцам из-за травмы, оставшись в запасе.

Обзор матча Бразилия (U-23) – Аргентина (U-23) – 3:0

Сборная Бразилии заняла второе место в квалификационной группе – этого хватило, чтобы отобраться на ОИ-2020. Отметим, что аргентинцы в этом поединке были уже немотивированными в турнирном плане, ведь досрочно выиграли квалификацию и получили путевку на Олимпийские игры 2020 года.

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Отметим, что сборные Уругвая и Колумбии заняли третье и четвертое места соответственно и не смогли пробиться на Олимпиаду в Токио.

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Шесть городов Японии примут матчи футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2020 года. Соревнования пройдут с 22 июля по 8 августа. Таким образом первые матчи состоятся еще до официального открытия Олимпийских игр, которое намечено на 24-е число.

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