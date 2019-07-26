Сборная Черногории нашла замену тренеру, бойкотировавшему матч отбора на Евро-2020

Хаджибегич призван поправить положение черногорской сборной в отборе на чемпионат Европы

Фото: AFP

Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории, сообщает пресс-служба местной федерации футбола. С 61-летним специалистом подписан контракт, рассчитанный до конца 2020 года.

На этом посту Хаджибегич сменил Любоша Тумбаковича. Напомним, экс-тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020. Помимо серба Тумаковича, в матче с Косово отказались принимать участие помощник тренера Саша Янкович, а также двое игроков сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич.

Напомним, что в 2008 году власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края, Сербия считает эту территорию частью своей страны. Федерация футбола Косово была принята в УЕФА и ФИФА в 2016 году. Черногория входит в число стран, признавших суверенитет Косово. Сербия не признает независимое Косово, но при посредничестве Евросоюза осуществляет контакты с Приштиной в целях нормализации отношений.

В отборе на Евро-2020 Черногория выступает в группе Англия, Чехия, Косово и Болгария. После четырех туров черногорцы занимают последнее место в группе, имея в активе всего два очка. Дебютный матч на посту наставника сборной Хаджибегич проведет 10 сентября против Чехии. В предыдущем матче чехи разгромили черногорцев со счетом 3:0.

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