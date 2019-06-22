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Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

22 июня, 09:22

Во втором туре чилийцы обыграли команду Эквадора

Санчес забил победный гол
Санчес забил победный гол. Фото: AFP

В ночь на 22 июня в Салвадоре состоялся матч второго тура группового этапа Кубка Америки Эквадор - Чили. Встреча группы С завершилась победой чилийской команды со счетом – 2:1.

Автором первого гола на 8-й минуте стал чилийский полузащитник Хосе Фуэнсалида. В середине первого тайма капитан Эквадора Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар. Автором победного маяча на 51-й минуте стал Алексис Санчес.

Добавим, сборная Эквадора доигрывала игру в меньшинстве: на 89-й минуте защитник Габриэль Ачильер получил прямую красную карточку за удар локтем в голову Артуро Видаля.

Эта победа позволила сборной Чили набрать 6 очков и досрочно выйти в плей-офф турнира. Вторую строчку группы С занимает Уругвай (4), третью – Япония (1), замыкает квартет Эквадор (0).

Заключительный тур в группе пройдет в ночь на 25 июня, где Чили сыграет с Уругваем, а Эквадор встретится с Японией. Оба матча начнутся 02:00 по киевскому времени.

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

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Тег сборная Чили, сборная Эквадора, Кубок Америки

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sport24.ru

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