Сборная Франции обыграла Голландию в Лиге наций

Сегодня в Сен-Дени прошел поединок Лиги наций между сборными Франции и Голландии. Чемпионы мира французы добыли первую победу на турнире, выиграв со счетом – 2:1.

Французам удалось забить быстрый гол, на 14-й минуте Килиан Мбаппе с метра переправил мяч в пустые ворота. Голландцы смогли сравнять счет на 67-й минуте, отличился Райана Бабеля. А победу Франции принес Оливье Жиру, который забил победный мяч на 75-й минуте.

Напомним, что сегодня во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" реализовал пенальти. Ранее, в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1.

После двух туров украинцы лидируют в своей группе. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией. В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года.