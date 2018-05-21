Сборная Голландии выиграла юношеский чемпионат Европы

Сегодня, 12:19

В финальном поединке голландцы победили Италию

Чемпионы Европы. Фото Twitter
Чемпионы Европы. Фото Twitter

Сборная Голландии стала победителем юношеского чемпионата Европы для игроков до 17 лет. В финальном матче голландцы в серии пенальти выиграли у Италии.

Основное время завершилось вничью – 2:2, а пенальти точнее пробивали голландцы – 4:1.

Для Голландии это третья победа в турнире – ранее она выигрывала юношеский Евро в данной возрастной категории в 2011 и 2012 годах.

Ранее мы писали, что во время поединка 1/4 финала чемпионата Европы (U-17) Ирландия – Голландия случился необычный эпизод. В послематчевой серии пенальти голкипер ирландцев Джеймс Коркоран получил красную карточку. В ворота встал полевой игрок, но не помог своей команде выйти в полуфинал.

Ранее мы писали, как полевой игрок сборной Катара отразил пенальти после удаления вратаря в полуфинале чемпионата Азии среди игроков до 19 лет.

А в Мексике был другой инцидент с участием арбитра. Судья дал финальный свисток, пока мяч летел в ворота. Одна из команд заработала пенальти на последней минуте встречи, но реализовать штрафной удар не смогла.
футбол, Чемпионат Европы, сборная Голландии

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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