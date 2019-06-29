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Сборная Голландии вышла в полуфинал женского мундиаля

29 июня, 18:36

В 1/4 финала голландские футболистки обыграли команду Италии

Голландки забили два мяча
Голландки забили два мяча. Фото: AFP

Определился третий полуфиналист женского чемпионата мира по футболу. На "Стад дю Эно" в Валансьене в матче 1/4 финала сошлись сборные Голландии и Италии. "Оранжевые" выиграли со счетом – 2:0. На 70-й минуте отличилась нападающая "Арсенала" Вивиан Мьедема, а через 10 минут второй мяч забила Стефани ван дер Грахт из "Аякса". 

Ранее в полуфинал ЧМ-2019 вышли сборные Англии и США. Интересно, что полузащитник сборной США Меган Рапино заявила, что никакая команда не сможет выиграть чемпионат мира, если в ее составе нет геев. Рапино высказалась после четвертьфинального матча женского мундиаля против Франции. Ее дубль помог американкам одержать победу – 2:1.

Как мы писали ранее, лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине. "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок, - заявила Юлия Форсюк. - В Европе – это норма, все открыто. В Украине это тоже есть, но, мне кажется, здесь в более закрытой форме".

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.


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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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