Сборная Гондураса установила уникальное достижение в футболе

На Кубке КОНКАКАФ команда заняла последнее место, но забила больше всех голов

Гондурас разгромил Сальвадор. Фото: AFP

26 июня состоялись матчи третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ (Северная Америка и Карибский бассейн) в квартете С. Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью (1:1) и заняли первые два места в группе, выйдя в четвертьфинал турнира. Сборная Гондураса разгромила Сальвадор (4:0) и не пустила соперника в плей-офф.

В итоге команды финишировали в группе С со следующими показателями: 1. Ямайка – 5 очков (разница забитых и пропущенных мячей – 4:3). 2. Кюрасао – 4 (2:2). 3. Сальвадор – 4 (1:4). 4. Гондурас – 3 (6:4).

Как сообщает Mister Chip, это первый случай в истории футбола, когда команда, финишировавшая на последнем месте в группе континентального либо межконтинентального первенства, забила больше голов, чем каждая из трех команд, обогнавших ее в турнирной таблице.

Напомним, что в эти дни проходит женский чемпионат мира по футболу. Уже определились все четвертьфинальные пары. В борьбе за награды мундиаля осталась лишь одна команда не из Европы – сборная США.

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