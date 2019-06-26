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Сборная Гондураса установила уникальное достижение в футболе

26 июня, 10:10

На Кубке КОНКАКАФ команда заняла последнее место, но забила больше всех голов

Гондурас разгромил Сальвадор
Гондурас разгромил Сальвадор. Фото: AFP

26 июня состоялись матчи третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ (Северная Америка и Карибский бассейн) в квартете С. Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью (1:1) и заняли первые два места в группе, выйдя в четвертьфинал турнира. Сборная Гондураса разгромила Сальвадор (4:0) и не пустила соперника в плей-офф.

В итоге команды финишировали в группе С со следующими показателями: 1. Ямайка – 5 очков (разница забитых и пропущенных мячей – 4:3). 2. Кюрасао – 4 (2:2). 3. Сальвадор – 4 (1:4). 4. Гондурас – 3 (6:4).

Как сообщает Mister Chip, это первый случай в истории футбола, когда команда, финишировавшая на последнем месте в группе континентального либо межконтинентального первенства, забила больше голов, чем каждая из трех команд, обогнавших ее в турнирной таблице.

Напомним, что в эти дни проходит женский чемпионат мира по футболу. Уже определились все четвертьфинальные пары. В борьбе за награды мундиаля осталась лишь одна команда не из Европы – сборная США.

Как мы сообщали ранее, открытая лесбиянка вывела американок в 1/4 ЧМ: нападающая Меган Рапино – на поле и вне его. 33-летняя блондинка-вингер Меган Рапино состоит в отношениях с 38-летней американской баскетболисткой, жгучей брюнеткой Сью Берд – четырехкратной олимпийской чемпионкой, которая с 2004 по 2014 годы выступала в клубах Москвы и Екатеринбурга. 

Также мы писали, что ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Графика Организации Объединенных Наций подготовлена в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте. Интересно, что ранее футболистки женской сборной США подали в суд на национальную федерацию футбола, требуя равных зарплат с футболистами-мужчинами.


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Тег футбол, сборная Гондураса, Кубок КОНКАКАФ

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sport24.ru

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