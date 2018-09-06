Сборная Грузии выиграла первый в истории матч Лиги наций

Сегодня, 19:08

В выездном поединке грузины обыграли Казахстан

Грузины победили на выезде. Фото kff.kz
Грузины победили на выезде. Фото kff.kz

Сборная Грузии одержала победу над Казахстаном в первом матче в истории Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Астане на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом – 2:0 в пользу гостей.

На 69-й минуте полузащитник Георгий Чакветадзе открыл счет в матче, а спустя пять минут защитник хозяев Сергей Малый забил в собственные ворота.

Грузия и Казахстан выступают в первой группе Лиги D, их соперниками также являются команды Латвии и Андорры, которые сыграют между собой сегодня (начало – в 21:4).

Напомним, что сегодня сборная Украины в городе Угерске-Градиште стартует в Лиге наций. Соперником нашей команды будет сборная Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина.

На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".

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Championat.ru

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