Сборная Испании установила рекорд беспроигрышной серии в футболе
В последний раз испанцы проигрывали на Евро-2016
Сборная Испании обыграла Англию (2:1) в матче Лиги наций. Таким образом, испанцы не проиграли в 25-м матче подряд – это самая длинная беспроигрышная серия в современном футболе (матчи, проигранные в серии пенальти, расцениваются как ничьи). Напомним, что на нашем сайте доступна трансляция онлайн Украина – Словакия в Лиге Наций.
Последний раз национальная команда Испании проигрывала сборной Италии (0:2) на чемпионате Европы-2016.
На ЧМ-2018 Испания на групповом этапе дважды сыграла вничью – с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), и обыграла Иран (1:0). А в 1/8 финала испанцы в серии пенальти уступили России (1:1, пен 3:4).
Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.
После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
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