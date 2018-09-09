Сборная Испании установила рекорд беспроигрышной серии в футболе

Сегодня, 12:40

В последний раз испанцы проигрывали на Евро-2016

Фото AFP
Фото AFP

Сборная Испании обыграла Англию (2:1) в матче Лиги наций. Таким образом, испанцы не проиграли в 25-м матче подряд – это самая длинная беспроигрышная серия в современном футболе (матчи, проигранные в серии пенальти, расцениваются как ничьи). Напомним, что на нашем сайте доступна трансляция онлайн Украина – Словакия в Лиге Наций.

Последний раз национальная команда Испании проигрывала сборной Италии (0:2) на чемпионате Европы-2016.

На ЧМ-2018 Испания на групповом этапе дважды сыграла вничью – с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), и обыграла Иран (1:0). А в 1/8 финала испанцы в серии пенальти уступили России (1:1, пен 3:4).

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.

Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
футбол, сборная Испании

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Испании установила рекорд беспроигрышной серии в футболе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Луис Энрике выиграл первый матч с Испанией. Обзор матча с Англией

Сегодня, 09:47

Обзор центрального матча субботы в Лиге Наций

Футбол

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике. Фото AFP

Футболисты сборной Испании будут сдавать смартфоны на входе в ресторан

5 Сентября, 11:32

Тренер запретил игрокам сборной Испании пользоваться телефонами во время приема пищи
Загрузка...

Футбол

Давид Сильва. Фото AFP

Давид Сильва завершил карьеру в сборной Испании

13 Августа, 21:28

Вместе со сборной Сильва выиграл три международных турнира

Футбол

Жерар Пике. Фото AFP

Футболист, выступавший за независимость Каталонии, завершил карьеру в сборной Испании

11 Августа, 22:08

Жерар Пике хочет сосредоточиться на "Барселоне" и провести в клубе как можно больше времени

Новости

Эрнан Гомес. Фото AFP

Восьмой тренер лишился работы после ЧМ-2018

18 Июля, 19:33

Сегодня без работы остался наставник сборной Панамы

Новости

Испанцы не далеко дошли на ЧМ-2018. Фото AFP

Сборная Испании получила приз за честную игру на чемпионате мира

15 Июля, 22:09

Каждому члену национальной команды будут вручены ваучеры на 50 тысяч долларов
Загрузка...