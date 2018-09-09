Сборная Испании установила рекорд беспроигрышной серии в футболе

В последний раз испанцы проигрывали на Евро-2016

Сборная Испании обыграла Англию (2:1) в матче Лиги наций. Таким образом, испанцы не проиграли в 25-м матче подряд – это самая длинная беспроигрышная серия в современном футболе (матчи, проигранные в серии пенальти, расцениваются как ничьи). Напомним, что на нашем сайте доступна трансляция онлайн Украина – Словакия в Лиге Наций.

Последний раз национальная команда Испании проигрывала сборной Италии (0:2) на чемпионате Европы-2016.

На ЧМ-2018 Испания на групповом этапе дважды сыграла вничью – с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), и обыграла Иран (1:0). А в 1/8 финала испанцы в серии пенальти уступили России (1:1, пен 3:4).

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.