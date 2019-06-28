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Сборная Испании вышла в финал молодежного чемпионата Европы по футболу

28 июня, 00:14

В полуфинальном поединке испанцы разгромили команду Франции

Испанцы идут дальше
Испанцы идут дальше. Фото: AFP

Определился второй финалист молодежного чемпионата Европы по футболу, возраст до 21 года. Им стала команда Испании, которая в полуфинале разгромила Францию – 4:1.

Испанцы ушли на перерыв, ведя в счете 2:1, хотя уже на 16-й минуте уступали (0:1). Гол с пенальти забил Жан-Филипп Матета. Испания отыгралась на 28-й минуте после удара Марка Роки, а на пятой компенсированной к первому тайму минуте Микель Оярсабаль вывел "красную фурию" вперед.

После перерыва испанцы довели матч до крупной победы. На 47-й минуте отличился Даниэль Ольмо, а на 66-й минуте забил Борха Майораль (4:1).

В финале Испания сыграет против Германии. Немцы в полуфинале победили Румынию – 4:2. Финал состоится 30 июня.

Интересно, что на предыдущем чемпионате Европы в финале также играли эти команды и тогда Германия обыграла Испанию – 1:0.

Напомним, молодежная сборная Украины (U 20) стала чемпионом мира. В финале наши футболисты победили Южную Корею – 3:1.


Как мы сообщали ранее, игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.

Также мы писали, почему тренер чемпионов мира Петраков не будет работать с клубами. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – заявил Александр Петраков. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

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Тег футбол, сборная Франции, сборная Испании, Евро-2019 (U21)

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sport24.ru

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