Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в отборе на Евро-2020

В ворота самой слабой команды континента влетело пять мячей

Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3de/b86/5c93deb8643b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3de/b86/5c93deb8643b4.jpg 2019-03-21T21:03:00+02:00 Футбол В ворота самой слабой команды континента влетело пять мячей

Сегодня стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года. В группе I Кипр на своем поле принимал сборную Сан-Марино, которая занимает последнее место в рейтинге европейских национальных команд. Киприоты – 39-е.

Поединок завершился легкой победой Кипра со счетом – 5:0. Голы забивали: Сотириу (19, пен.), Сотириу (23, пен.), Кусулос (26), Эфрем (31), Лайфис (56).

Напомним, что сегодня в этой же группе Казахстан сенсационно разгромил сборную Шотландии. И завершит тур в группе I поединок Бельгия – Россия, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

Обзор первого тайма матча Кипр – Сан-Марино:

Обзор второго тайма матча Кипр – Сан-Марино:

Напомним, что сборная Украины вчера прибыла в Лиссабон, где 22-го сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

Анонс матча Португалия – Украина:

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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