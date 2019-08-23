Сборная Китая прибегнет к обману ради выхода на чемпионат мира

Китай планирует натурализовать 9 футболистов

Китайская федерация футбола всерьез одержима идеей участия в чемпионате мира. В планах – выход на ближайший мундиаль, который в 2022 году состоится в Катаре. Однако учитывая низкий уровень местных футболистов, китайцы готовы прибегнуть к помощи со стороны.

"Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды. В настоящее время наши клубы зарегистрировали девять натурализованных игроков с китайскими корнями или без них, некоторые из них все еще проходят процесс натурализации", – сообщают в федерации футбола Китая.

Первым натурализованным игроком в истории сборной Китая стал бразилец Элкесон. 30-летний полузащитник с 2013 года выступает в местной лиге, и теперь он стал игроком национальной сборной. Футболисту даже придумали местное имя – Ай Кесен.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24 футболистов, которых смогут задействовать в предстоящих матчах.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

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