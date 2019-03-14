Сборная Люксембурга назвала состав на матч с Украиной
Команды встретятся в отборочном поединке чемпионата Европы-2020
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц вызвал для подготовки к двум отборочным матчам Евро-2020. Свой первый матч отборочного цикла подопечные Люка Хольца проведут 22 марта дома против сборной Литвы. Во втором поединке 25 марта команда также на домашней арене сыграет со сборной Украины.
Состав сборной Люксембурга
- Вратари: Ральф Шон ("Уна Штрассен"), Тим Кипс ("Магдебург", Германия), Антони Морис ("Виртон", Бельгия).
- Защитники: Максим Шано ("Нью-Йорк Сити", США), Ларс Герсон ("Норчепинг", Швеция), Лоран Янс ("Метц", Франция), Энес Махмутович ("Мидлсбро", Англия), Кевин Мальже ("Дюделанж "), Кристофер Мартинш Перейра ("Труа", Франция), Дирк Карлссон ("Грассхопперс", Швейцария), Вахид Селимович ("Аполлон", Кипр), Алдин Скендерович ("Ельвельсберг", Германия).
- Полузащитники: Леандро Баррейру ("Майнц", Германия), Флориан Бонерт ("Пирмасенс"), Данелю Синани ("Дюделанж"), Матиас Яниш ("Дифферданж 03"), Оливье Тилль ("Уфа", Россия), Венсан Тилль ("Мец", Франция), Марио Мутш ("Прогресс Нидеркорн").
- Нападающие: Да Мота ("Расинг"), Стефано Бенси ("Фола"), Орельен Жоаким ("Льерс", Бельгия), Жерсон Родригес ("Шериф", Молдова), Давид Тюрпель ("Дюделанж").
Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.
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