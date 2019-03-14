Сборная Люксембурга назвала состав на матч с Украиной

Команды встретятся в отборочном поединке чемпионата Европы-2020

Украина играла с Люксембургом в отборе на Евро-2016. Фото: AFP

Сборная Люксембурга назвала состав на матч с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a65/6ed/5c8a656ed788b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a65/6ed/5c8a656ed788b.jpg 2019-03-14T16:30:32+02:00 Футбол Команды встретятся в отборочном поединке чемпионата Европы-2020

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц вызвал для подготовки к двум отборочным матчам Евро-2020. Свой первый матч отборочного цикла подопечные Люка Хольца проведут 22 марта дома против сборной Литвы. Во втором поединке 25 марта команда также на домашней арене сыграет со сборной Украины.

Состав сборной Люксембурга

Вратари: Ральф Шон ("Уна Штрассен"), Тим Кипс ("Магдебург", Германия), Антони Морис ("Виртон", Бельгия).

Ральф Шон ("Уна Штрассен"), Тим Кипс ("Магдебург", Германия), Антони Морис ("Виртон", Бельгия). Защитники: Максим Шано ("Нью-Йорк Сити", США), Ларс Герсон ("Норчепинг", Швеция), Лоран Янс ("Метц", Франция), Энес Махмутович ("Мидлсбро", Англия), Кевин Мальже ("Дюделанж "), Кристофер Мартинш Перейра ("Труа", Франция), Дирк Карлссон ("Грассхопперс", Швейцария), Вахид Селимович ("Аполлон", Кипр), Алдин Скендерович ("Ельвельсберг", Германия).

Максим Шано ("Нью-Йорк Сити", США), Ларс Герсон ("Норчепинг", Швеция), Лоран Янс ("Метц", Франция), Энес Махмутович ("Мидлсбро", Англия), Кевин Мальже ("Дюделанж "), Кристофер Мартинш Перейра ("Труа", Франция), Дирк Карлссон ("Грассхопперс", Швейцария), Вахид Селимович ("Аполлон", Кипр), Алдин Скендерович ("Ельвельсберг", Германия). Полузащитники: Леандро Баррейру ("Майнц", Германия), Флориан Бонерт ("Пирмасенс"), Данелю Синани ("Дюделанж"), Матиас Яниш ("Дифферданж 03"), Оливье Тилль ("Уфа", Россия), Венсан Тилль ("Мец", Франция), Марио Мутш ("Прогресс Нидеркорн").

Леандро Баррейру ("Майнц", Германия), Флориан Бонерт ("Пирмасенс"), Данелю Синани ("Дюделанж"), Матиас Яниш ("Дифферданж 03"), Оливье Тилль ("Уфа", Россия), Венсан Тилль ("Мец", Франция), Марио Мутш ("Прогресс Нидеркорн"). Нападающие: Да Мота ("Расинг"), Стефано Бенси ("Фола"), Орельен Жоаким ("Льерс", Бельгия), Жерсон Родригес ("Шериф", Молдова), Давид Тюрпель ("Дюделанж").

Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Люксембурга назвала состав на матч с Украиной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: UA.Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.