Сборная Польши в гостях обыграла Австрию в отборе на Евро-2020
Победу польской команде принес гол форварда Кшиштофа Пентека
Сборная Польши с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы. В поединке группы G поляки на выезде обыграли команду Австрии со счетом – 1:0. Победу польской команде принес точный удар нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека. На 59-й минуте встречи Кшиштоф заменил Петра Зелиньского, а спустя 10 минут отметился забитым голом.
24 марта в этой группе сыграют: Израиль – Австрия, Польша – Латвия и Словения – Северная Македония.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|ПОЛЬША
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|СЛОВЕНИЯ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|ИЗРАИЛЬ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5
|АВСТРИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|6
|ЛАТВИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Обзор первого тайма матча Австрия – Польша:
Обзор второго тайма матча Австрия – Польша:
Напомним, что в отборе на Евро-2020 сборная Украины в Лиссабоне 22 марта сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.
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