Сборная Польши в гостях обыграла Австрию в отборе на Евро-2020

Победу польской команде принес гол форварда Кшиштофа Пентека

Победный удар Пентека. Фото: AFP

Сборная Польши в гостях обыграла Австрию в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/40f/503/5c940f5035676.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/40f/503/5c940f5035676.jpg 2019-03-22T00:25:00+02:00 Футбол Победу польской команде принес гол форварда Кшиштофа Пентека

Сборная Польши с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы. В поединке группы G поляки на выезде обыграли команду Австрии со счетом – 1:0. Победу польской команде принес точный удар нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека. На 59-й минуте встречи Кшиштоф заменил Петра Зелиньского, а спустя 10 минут отметился забитым голом.

24 марта в этой группе сыграют: Израиль – Австрия, Польша – Латвия и Словения – Северная Македония.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

N Команды И В Н П М О 1 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 1 1 0 0 3-1 3 2 ПОЛЬША 1 1 0 0 1-0 3 3 СЛОВЕНИЯ 1 0 1 0 1-1 1 4 ИЗРАИЛЬ 1 0 1 0 1-1 1 5 АВСТРИЯ 1 0 0 1 0-1 0 6 ЛАТВИЯ 1 0 0 1 1-3 0

Обзор первого тайма матча Австрия – Польша:

Обзор второго тайма матча Австрия – Польша:

Напомним, что в отборе на Евро-2020 сборная Украины в Лиссабоне 22 марта сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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