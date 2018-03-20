Сборная Португалии презентовала форму на ЧМ-2018

Сборная Португалии презентовала форму, в которой будет выступать на чемпионате мира 2018 года. В команде сохранили традиционные цвета: домашний комплект – красный, гостевой – белый. Впервые в новой экипировке португальцы сыграют в товарищеском матче с Египтом 23 марта.

Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе В. Соперниками португальцев станут национальные команды Испании (встречаются 15 июня в Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Отметим, но хозяйка турнира сборная России оказалась худшей по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в ЧМ-2018.

Напомним, что сегодня правительство Исландии заявило о возможном бойкоте ЧМ-2018. Исландцы поддержат в этом решении Британию.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира – 2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.