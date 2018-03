Сборная Португалии презентовала форму на ЧМ-2018

Сборная Португалии презентовала форму, в которой будет выступать на чемпионате мира 2018 года. В команде сохранили традиционные цвета: домашний комплект – красный, гостевой – белый. Впервые в новой экипировке португальцы сыграют в товарищеском матче с Египтом 23 марта.

Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе В. Соперниками португальцев станут национальные команды Испании (встречаются 15 июня в Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

Com quinas ao peito, rumo ao Mundial! #ConquistaOSonho



Looking even better on our Road to Russia. #ConquerYourDream pic.twitter.com/RXA4oCvJpm