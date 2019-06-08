Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира
В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив национальную команду Сан-Марино в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась победой хозяев поля со счетом 9:0. Интересно, что соперники россиян – самая слабая команда в мире. В рейтинге ФИФА Сан-Марино занимает последнюю, 211-ю строчку, даже ниже таких команд, как Теркс и Кайкос, Багамы и Ангилья.
Четыре гола в ворота Сан-Марино отгрузил Артем Дзюба. Федор Смолов отличился дважды. А Федор Кудряшов и Антон Миранчук забили лишь по голу. Ну а начался разгром с автогола Мишеля Чеволи. На 76-й минуте Дзюба не смог реализовать пенальти.
Ранее крупнейшими победами в истории сборной России были победы со счетом 7:0 – над Сан-Марино (в 1995-м в Серравалле) и Лихтенштейном (в 2015-м в Вадуце).
Турнирное положение команд в группе I:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|РОССИЯ
|3
|2
|0
|1
|14-3
|6
|3
|КИПР
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|4
|КАЗАХСТАН
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|5
|ШОТЛАНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|6
|САН-МАРИНО
|3
|0
|0
|3
|0-16
|0
Россия – Сан-Марино – 9:0 (4:0)
Голы: Чеволи (автогол), 25; Дзюба (пенальти), 31; Кудряшов, 36; Ан. Миранчук, 41; Дзюба, 73; Дзюба, 76; Смолов, 77; Смолов, 83; Дзюба, 88.
Нереализованный пенальти: Дзюба, 76
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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