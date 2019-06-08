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Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира

8 июня, 21:19

В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино

Россия обыграла самую слабую сборную мира со счетом 9:0
Россия обыграла самую слабую сборную мира со счетом 9:0. Фото: Reuters

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив национальную команду Сан-Марино в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась победой хозяев поля со счетом 9:0. Интересно, что соперники россиян – самая слабая команда в мире. В рейтинге ФИФА Сан-Марино занимает последнюю, 211-ю строчку, даже ниже таких команд, как Теркс и Кайкос, Багамы и Ангилья.

Четыре гола в ворота Сан-Марино отгрузил Артем Дзюба. Федор Смолов отличился дважды. А Федор Кудряшов и Антон Миранчук забили лишь по голу. Ну а начался разгром с автогола Мишеля Чеволи. На 76-й минуте Дзюба не смог реализовать пенальти.

Ранее крупнейшими победами в истории сборной России были победы со счетом 7:0 – над Сан-Марино (в 1995-м в Серравалле) и Лихтенштейном (в 2015-м в Вадуце).

Турнирное положение команд в группе I:

N

 Команды

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ22005-16
2 РОССИЯ320114-36
3 КИПР21015-23
4 КАЗАХСТАН21013-43
5 ШОТЛАНДИЯ21012-33
6 САН-МАРИНО30030-160

Россия – Сан-Марино – 9:0 (4:0)
Голы: Чеволи (автогол), 25; Дзюба (пенальти), 31; Кудряшов, 36; Ан. Миранчук, 41; Дзюба, 73; Дзюба, 76; Смолов, 77; Смолов, 83; Дзюба, 88.
Нереализованный пенальти: Дзюба, 76

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная России, Евро-2020, сборная Сан-Марино

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Сегодня|Спорт

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