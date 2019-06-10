Сборная Румынии громит Мальту в отборе на Евро-2020
Румыны добыли вторую победу в отборе и продолжают борьбу за выход из группы
Сегодня в отборочном турнире Евро-2020 в группе F встречались сборные Мальты и Румынии. Сенсации не произошло. Гости без особых усилий обыграли мальтийцев, забив уже три гола до перерыва. Это вторая победа Румынии в отборе, которая позволяет команде бороться за выход из группы.
Мальта – Румыния – 0:4
Голы: Пушкаш (7, 29), Кипчу (34), Ман (90+1)
Другие результаты группы:
Испания – Швеция – 3:0
Фареры – Норвегия – 0:2
Турнирное положение:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|ШВЕЦИЯ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|РУМЫНИЯ
|4
|2
|1
|1
|11-5
|7
|4
|НОРВЕГИЯ
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|5
|МАЛЬТА
|4
|1
|0
|3
|2-10
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|4
|0
|0
|4
|3-12
|0
Кстати, сегодня в отборе на Евро-2020 сборная Украины обыграла команду Люксембурга. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук.
Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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