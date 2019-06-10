Сборная Румынии громит Мальту в отборе на Евро-2020

Румыны добыли вторую победу в отборе и продолжают борьбу за выход из группы

Румыны уверенно разобрались с мальтийцами. Фото: AFP

Сегодня в отборочном турнире Евро-2020 в группе F встречались сборные Мальты и Румынии. Сенсации не произошло. Гости без особых усилий обыграли мальтийцев, забив уже три гола до перерыва. Это вторая победа Румынии в отборе, которая позволяет команде бороться за выход из группы.

Мальта – Румыния – 0:4

Голы: Пушкаш (7, 29), Кипчу (34), Ман (90+1)

Другие результаты группы:

Испания – Швеция – 3:0

Фареры – Норвегия – 0:2

Турнирное положение:

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 4 4 0 0 11-2 12 2 ШВЕЦИЯ 4 2 1 1 8-7 7 3 РУМЫНИЯ 4 2 1 1 11-5 7 4 НОРВЕГИЯ 4 1 2 1 8-7 5 5 МАЛЬТА 4 1 0 3 2-10 3 6 ФАРЕРЫ 4 0 0 4 3-12 0

Кстати, сегодня в отборе на Евро-2020 сборная Украины обыграла команду Люксембурга. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Румынии громит Мальту в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"