Сборная Швеции стала последним полуфиналистом женского ЧМ-2019 по футболу

В четвертьфинале шведские футболистки добыли волевую победу над Германией

Швеция выходит в полуфинал. Фото: AFP

Завершились матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. В последнем поединке дня сборная Швеции добыла волевую победу над командой Германии – 2:1.

На 16-й минуте встречи Лина Магулл вывела Германию вперед. Но уже через шесть минут София Якобссон сравняла счет, а на 48-й минуте Стина Блакстениус принесла победу скандинавкам..

Таким образом, в полуфиналах ЧМ-2019 встретятся: Англия – США (2 июля) и Голландия – Швеция (3 июля). Интересно, что полузащитник сборной США Меган Рапино заявила, что никакая команда не сможет выиграть чемпионат мира, если в ее составе нет геев. Рапино высказалась после четвертьфинального матча женского мундиаля против Франции. Ее дубль помог американкам одержать победу – 2:1.

Как мы писали ранее, лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине. "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок, - заявила Юлия Форсюк. - В Европе – это норма, все открыто. В Украине это тоже есть, но, мне кажется, здесь в более закрытой форме".

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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