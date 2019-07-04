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Сборная США вышла в финал Золотого кубка

4 июля, 09:31

Американцы обыграли Ямайку в полуфинале континентального первенства

Американцы прошли Ямайку
Американцы прошли Ямайку. Фото: AFP

Сборная США стала вторым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн). В полуфинальном матче американцы обыграли команду Ямайки – 3:1.

Команде США удалось быстро открыть счет уже на 9-й минуте гол забил Уэстон Маккенни. На 52-й минуте Кристиан Пулишич отправил еще один мяч в ворота ямайцев. Но Шамар Николсон вернул интригу на 69-й минуте. А когда Ямайка затевала финальный штурм Пулишич оформил дубль. 

Добавим, что в середине первого тайма матч был прерван почти на полтора часа из-за грозы.

В финале команда США сыграет с командой Мексики 7 июля. Мексиканцы в дополнительное время обыграли сборную Гаити.

Отметим, что Мексика больше всех выигрывала Золотого Кубка КОНКАКАФ. На счету "зеленых" 10 трофеев. Второе место занимают США – 6 побед.

Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке. Тренерский штаб по итогам гуляний выгнал троих игроков из команды.

Мы также сообщали, что сборная Гондураса установила уникальное достижение в футболе. На Кубке КОНКАКАФ команда заняла последнее место, но забила больше всех голов.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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Тег сборная США, сборная Ямайки, Золотой кубок КОНКАКАФ

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Сегодня|Спорт

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