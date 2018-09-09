Сборная Украины дешевле Словакии на 10 миллионов

При этом украинцы являются фаворитами у букмекеров

Сегодня сборная Украины проведет второй матч в Лиге Наций. Команда Андрея Шевченко во Львове на "Арене Львов" примет команду Словакии. Украина – Словакия онлайн уже доступен ан нашем сайте в виде текстовой трансляции. Сам матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Как мы сообщали ранее, Украина является фаворитом у букмекеров. Эксперты оценивают шансы нашей команды обыграть словаком коэффициентом 1.91, в то время как вероятность победы Словакии оценивается коэффициентом 4.60.

При этом, Словакия имеет более звездный состав, нежели Украина. Согласно оценке известного сайта transfermarkt.de, суммарная стоимость игроков сборной Словакии равняется 131,87 миллиона евро. Стоимость состава Украины оценивается в 121, 92 млн евро.

Самым дорогостоящим игроком в словацкой команде является защитник итальянского "Интера" Милан Шкриниар (45 млн евро). Наш Андрей Ярмоленко оценивается в два раза дешевле (20 млн евро).

При этом средняя стоимость игроков из заявки команды практически одинаковая 5,5 против 5,3 в пользу Словакии.

Согласно решению УЕФА, матч Украина – Словакия пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.