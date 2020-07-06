Сборная Украины договорилась о первом в 2020 году товарищеском матче

В ноябре "сине-желтые" сыграют в Польше с местной сборной "перенесенную" встречу

Мировой спорт постепенно возвращается к жизни, в том числе и футбол. Национальные и международные федерации уже договариваются о проведении матчей. В середине июня сборная Украины узнала свой календарь в Лиге наций: Испания, Германия и Швейцария ждут.

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Сегодня же стало известно, что в этом году "сине-желтые" проведут товарищескую встречу со сборной Польши. Состоится она 11 ноября, в среду, в городе Хожув сообщил официальный сайт УАФ. Начнется матч в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что наши собирались встретиться с поляками 31 марта, однако из-за пандемии коронавируса все соревнования приостановили.

Правда, дата проведения поединка вызывает вопросы, ведь 14 и 17 ноября сборная Украины сыграет выездные матчи Лиги наций со Швейцарией и Германией. Причем они будут заключительными для наших на групповом этапе и, возможно, будут иметь важное значение. Таким образом, подопечным Андрея Шевченко предстоит за неделю сыграть три матча! Вероятно, тренеры будут варьировать состав, но все же...

В начале июля сборная Украины определилась, где примет в Лиге наций Германию, Испанию и Швейцарию.

Смотрите, как в ноябре прошлого года сборная Украины провела свой последний матч – в Сербии

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