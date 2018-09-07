Сборная Украины едва не упустила победу в отборе на молодежный чемпионат Европы

Сборная Украины среди 21-летних обыграла своих одногодок из Латвии в отборочном матче к чемпионату Европы 2019 года. Поединок состоялся в Запорожье на "Славутич Арене" и завершился со счетом 3:2.

Счет в матче открыл динамовец Денис Попов, а спустя семь минут его удвоил Марьян Швед из "Карпат". Но после перерыва украинцы едва не упустили победу – латвийцы за три минуты умудрились дважды отличиться и выровнять счет. Но всего спустя две минуты "горняк" Виктор Коваленко снова вывел Украину вперед.

Украина U-21 – Латвия U-21 – 3:2

Голы: Попов (21), Швед (28), Коваленко (65) – Федоровс (60), Кигурс (63)

Украина U-21: Маханьков, Миколенко, Попов, Тымчик, Михайличенко, Коваленко, Шапаренко (Протасов, 83), Леднев, Вакулко, Швед (Третьяков, 64), Русин (Борячук, 59).

После семи туров Украина занимает третье место в группе, отставая на один балл от Голландии. Второе место позволяет рассчитывать на путевку для лучшей команды среди всех вторых мест.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.