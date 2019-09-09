"Честь и хвала нашим докторам": сборная Украины наведалась к тяжело раненым бойцам в Днепре

Сборная Украины посетила госпиталь в Днепре / Фото: Facebook

Перед контрольным поединком со сборной Нигерией, футболисты и тренерский штаб национальной сборной Украины посетили тяжелораненых воинов в Днепропетровской областной клинической больнице. Кстати, у сборной Украины лучшая защита в отборе на Евро-2020.

С президентом Украинской Асоциации Футбола Андреем Павелко и тренерами Андреем Шевченко и Александром Шовковским приехали футболисты – Андрей Лунин, Евгений Коноплянка и Андрей Пятов.

Сотрудникам госпиталя вручили памятные подарки и билеты на грядущую игру Украина – Нигерия.

"Это самая близкая точка, через это отделение прошло около 3 тысяч раненных. Первая помощь, которая здесь оказывается, она самая главная. Очень много серьезных операций здесь было сделано. Честь и хвала нашим докторам и всем, кто помогает, чтобы наши бойцы получили первую помощь, были прооперированы в самых лучших условиях, чтобы у них было будущее", – сказал Андрей Шевченко.

Напомним, товарищеский матч состоится во вторник, 10 сентября. Начало поединка на "Днепр-Арена" в 21:30.

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также сообщалось, что стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите, как Украина громила Литву



Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама