Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию

Национальная сборная Украины провела первый матч в 2018 году. В спарринге против команды Саудовской Аравии в испанской Марбелье наша команда сыграла вничью – 1:1. Наш сайт проводил онлайн матча Украина – Саудовская Аравия.

Наша команда первой открыла счет. На 32-й минуте Артем Кравец головой замкнул передачу Евгения Коноплянки с левого фланга, пробив точно в угол с линии вратарской.

Однако уже через шесть минут Аль Муваллад вколотил мяч в сетку ворот Лунина после розыгрыша стандарта.

Во втором тайме счет не изменился, хотя несколько хороших моментов для взятия ворот у нашей команды было.

27 марта в Бельгии сборная Украины сыграет спарринг с командой Японии.

Украина – Саудовская Аравия – 1:1 (1:1)

Голы: Кравец (32) – Аль Муваллад (38)

Желтые карточки: Буяльский (83), Малиновский (87) – Отман (22), Аль Могави (79)

Сборная Украины: 21. Лунин, 3. Хачериди ( до 68') , 23. Ракицкий, 4. Матвиенко Н. ( до 65') , 6. Степаненко ( до 46') , 15. Цыганков ( до 46') , 17. Зинченко ( до 65') , 11. Марлос ( до 85') , 20. Караваев, 10. Коноплянка, 9. Кравец

Замены: 29. Буяльский (c 46') , 14. Ротань (c 46') , 5. Соболь (c 65') , 8. Малиновский (c 65') , 18. Ордец (c 68') , 41. Беседин (c 85')

Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 35-е место в мире, команда Саудовской Аравии идет на данный момент на 69-й позиции. В последних трех поединках в конце прошлого года сборная Украины одержала две победы (над Косово на выезде 2:0 и над Словакией дома 2:1) и проиграла Хорватии 0:2 в решающем матче отбора на ЧМ-2018. В свою очередь, Саудовская Аравия в конце 2018 – начале 2018 года сыграла три товарищеских матча: проиграла Оману (0:2) и Ираку (1:4), а также обыграла Молдову (3:0).