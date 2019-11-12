Сборная Украины несет еще одну потерю: под вопросом участие Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко может пропустить последние в 2019 году матчи сборной Украины против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября). Как рассказал сам футболист в интервью Футбол NEWS, он чувствует дискомфорт в области задней поверхности бедра. В ближайшие дни тренерский штаб примет решение об участии Миколенко в ноябрьских играх. Ранее мы писали, что Марлос и Мораес пропустят матчи сборной Украины.

Напомним, товарищеский матч сборной Украины с Эстонией состоится 14 ноября в Запорожье, а встреча отборочного турнира Евро-2020 с Сербией – 17 ноября в Белграде. С сербами украинцам нужно брать очко, чтобы гарантированно оказаться в числе сеяных на Евро-2020 и, соответственно, получить там соперников попроще.

Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии.Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Реклама

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда "Королевского клуба" в национальную команду.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама