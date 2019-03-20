Сборная Украины несет потери: Виктор Коваленко пропустит старт отбора на Евро-2020

Виктор Коваленко не сыграет в матчах с Португалией и Люксембургом

Фото: ФФУ

Сборная Украины несет потери: Виктор Коваленко пропустит старт отбора на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22e/d54/5c922ed545473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22e/d54/5c922ed545473.jpg 2019-03-20T14:16:09+02:00 Футбол Виктор Коваленко не сыграет в матчах с Португалией и Люксембургом

Сборная Украины понесла первые потери накануне старта отбора на Евро-2020. Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, показало, что у Виктора Коваленко – растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления. Учитывая то, что вернуться к тренировкам Виктор сможет только 25 марта – в день игры с Люксембургом – полузащитник покинул расположение сборной для проведения курса реабилитации в Киеве. Таким образом, помочь сине-желтым в первых матчах отбора Коваленко не сможет.

Есть и приятная новость – в основную группу вернулся нападающий Артем Кравец, который прибыл на сбор с ушибом голени. После курса реабилитации Артем готов активно включиться в борьбу за место в стартовом составе.

После тренировки, в котором приняли участие 26 игроков, Андрей Шевченко примет окончательное решение по количеству исполнителей, которые отправятся в Португалию.

Также сообщалось, что появилось видео первой тренировки Жуниора Мораеса под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины – форвард побывал в роли "собачки" и не встретил никакой вражды со стороны динамовцев.

Ранее мы писали, что и Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник. Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша.

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