Сборная Украины одержала вторую победу в Лиге наций

Во Львове завершился матч второго тура Лиги наций, в котором сборная Украины принимала Словакию. Поединок прошел при пустых трибунах, украинская команда была наказана УЕФА за поведение фанатов. Мы вели онлайн-трансляцию поединка Украина – Словакия. в котором подопечные Андрея Шевченко вырвали победу во втором тайме.

Поединок был скудным на голевые моменты. В основном атаки команд заканчивались неточными ударами, либо слишком простыми для голкиперов. Оживилась игра лишь в середине второго тайма, после замен от Андрея Шевченко. Выход Зинченко и Цыганкова тут же принес свои плоды. На 80-й минуте Зинченко забросил в штрафную на Цыганкова, а того рукой придержал Шкриниар. Пенальти! Андрей Ярмоленко сделал паузу перед ударом и едва не поплатился, Дубравка достал мяч рукой, но не смог отбить. Гол!

В концовке встречи гости пошли на штурм и могли забить, когда Пятов неудачно отбил мяч перед собой, но Ярмоленко не дал сопернику пробить с метра по пустым воротам.

Украина выиграла – 1:0 и уверенно лидирует в группе Лиги наций. Напомним, что в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1.