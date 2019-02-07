Сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

Лучшей командой мира остается Бельгия, самый большой прорыв у Катара

В мировом рейтинге мы теряем позиции. Фото: AFP

Сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c1b/a29/5c5c1ba29ba54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c1b/a29/5c5c1ba29ba54.jpg 2019-02-07T13:52:14+02:00 Футбол Лучшей командой мира остается Бельгия, самый большой прорыв у Катара

Международная федерация футбола сегодня опубликовала новый рейтинг национальных команд. Лидером осталась сборная Бельгии, которая была лучшей по итогам 2018 года. В целом, в топ-10 изменений не произошло. Следом за бельгийцами идут – Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.

А наибольший прорыв в рейтинге ФИФА сделала сборная Катара, которая поднялась на 38-м позиций и теперь занимает 55-е место в мире. Дело в том, что в начале года сборная Катара впервые в своей истории выиграла Кубок Азии. В финальном поединке катарцы обыграли Японию – 3:1. Это и позволило катарцам сделать существенный скачок в рейтинге. Напомним, в 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. Команда на правах хозяина мундиаля не будет проходить отбор.

Сборная Украины потеряла две позиции и занимает теперь 30-е место. Соперники нашей команды в квалификации Евро-2020 на таких местах: Португалия – 6-я, Сербия – 31-я, Люксембург – 87-я, Литва - 132-я.

Подопечные Андрея Шевченко в этом году первые свои поединки проведут в марте. 22 марта гостевой поединок с Португалией, 25-го выезд в Люксембург. Обе встречи квалификационные на чемпионат Европы.

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