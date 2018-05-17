Сборная Украины осталась в топ-30 лучших команд мира

17 мая Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с апрелем сборная Украины осталась на прежнем месте – в топ-30 лучших команд мира.

За последний месяц наша команда не проводила матчей.

Самый большой прогресс в рейтинге у команды Кувейта – плюс 16 позиций (160-е место сейчас). Самый большой регресс у Палестины – минус 13 мест (96).

Рейтинг ФИФА на 12 апреля:



1. Германия – 1544

2. Бразилия – 1384

3. Бельгия – 1346

4. Португалия – 1306

5. Аргентина – 1254

6. Швейцария – 1179

7. Франция – 1166

8. Испания – 1162

9. Чили – 1146

10. Польша – 1128

30. Украина – 777

Недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, который будут готовиться к товарищеским матчам против Марокко и Албании.

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.