Сборная Украины осталась в топ-30 лучших команд мира

Сегодня, 16:41

Опубликован новый рейтинг ФИФА для национальных сборных

Тренировка сборной Украины
Тренировка сборной Украины. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

17 мая Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с апрелем сборная Украины осталась на прежнем месте – в топ-30 лучших команд мира.

За последний месяц наша команда не проводила матчей. 

Самый большой прогресс в рейтинге у команды Кувейта – плюс 16 позиций (160-е место сейчас). Самый большой регресс у Палестины – минус 13 мест (96).

Рейтинг ФИФА на 12 апреля:

 1. Германия – 1544
 2. Бразилия – 1384
 3. Бельгия – 1346
 4. Португалия – 1306
 5. Аргентина – 1254
 6. Швейцария – 1179
 7. Франция – 1166
 8. Испания – 1162
 9. Чили – 1146
10. Польша – 1128

30. Украина – 777

Недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, который будут готовиться к товарищеским матчам против Марокко и Албании.

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.
футбол, Сборная Украины, рейтинг ФИФА

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Источник:

Сегодня|Спорт

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