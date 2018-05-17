Сборная Украины осталась в топ-30 лучших команд мира
Опубликован новый рейтинг ФИФА для национальных сборных
17 мая Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с апрелем сборная Украины осталась на прежнем месте – в топ-30 лучших команд мира.
За последний месяц наша команда не проводила матчей.
Самый большой прогресс в рейтинге у команды Кувейта – плюс 16 позиций (160-е место сейчас). Самый большой регресс у Палестины – минус 13 мест (96).
Рейтинг ФИФА на 12 апреля:
1. Германия – 1544
2. Бразилия – 1384
3. Бельгия – 1346
4. Португалия – 1306
5. Аргентина – 1254
6. Швейцария – 1179
7. Франция – 1166
8. Испания – 1162
9. Чили – 1146
10. Польша – 1128
30. Украина – 777
Недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, который будут готовиться к товарищеским матчам против Марокко и Албании.
Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.
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