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Сборная Украины перед Евро-2020 сыграет с 95-й командой мира

10 января, 13:27

Наша команда проведет товарищеский матч с Кипром

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Определился еще один спарринг-партнер сборной Украины накануне финальной части чемпионата Европы 2020 года. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, команда Андрея Шевченко проведет товарищеский поединок против Кипра. Матч с Кипром состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.

Сборная Кипра в отборе на Евро-2020 заняла четвертое место в группе I после Бельгии, России и Шотландии, опередив Казахстан и Сан-Марино. Киприоты одержали лишь три победы и потерпели шесть поражений, пропустив в общей сложности 20 мячей, 11 из них – в двух матчах против Бельгии и России. В рейтинге ФИФА они занимают 95-е место.

Кипр стал уже третьей командой, кто сыграет с Украиной в рамках подготовки к Евро-2020. Напомним, что наша команда 27 марта сыграет с Францией, а 31 марта померяется силами с Польшей. Оба поединка пройдут на выезде. Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды.

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Ранее мы писали, что сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020. Футболисты и тренерский штаб получат деньги в начале года.

Кстати, в недавнем интервью Андрей Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020. "У нас нехватка кадров", – Шева признался, что не видит замены своим лидерам, если кто-то из них травмируется.

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Как сообщалось ранее, экс-игрок "Барсы" пригрозил оставить Украину за бортом Евро-2020. Выступавший за каталонцев Ханс Кранкль уверен, что первые два места в группе С финальной части Евро займут Голландия и Австрия.

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Источник: Сегодня|Спорт

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