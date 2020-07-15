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Сборная Украины по футболу представила свою новую форму: фото и цена

15 июля, 13:54

Олег Люлька Олег Люлька

Новый дизайн навеян традициями украинской вышивки. Команда Шевченко дебютирует в обновке 3 сентября

Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины. Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей Лиги наций против против Швейцарии, Испании и Германии, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября. Основным цветом домашнего комплекта формы сборной Украины является желтый, выездного – синий.

"При пошиве формы использован новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки, – говорится на сайте УАФ. – Игровые футболки изготовлены из полиэстера, имеют хорошее качество и эластичность. Кроме этого, они имеют отличную износостойкость. Ткань, из которой изготовлена форму, имеет технологию защиты от пота DRY MX и обеспечивает игрокам ощущение сухости и комфорта, а также предотвращает переохлаждение после тренировок".

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Цена футболки на сайте производителя – 1 450 гривен.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

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1-й тур. 3 сентября
21:45 Украина – Швейцария

2-й тур. 6 сентября
21:45 Испания – Украина

3-й тур. 10 октября
21:45 Украина – Германия

4-й тур. 13 октября
21:45 Украина – Испания

5-й тур. 14 ноября
21:45 Германия – Украина

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6-й тур. 17 ноября
21:45 Швейцария – Украина

Напомним, ранее сборная Украины договорилась о первом в 2020 году товарищеском матче. 11 ноября "сине-желтые" проведут в Хожуве встречу с поляками.

Добавим, что недавно был продлен контракт с Андреем Шевченко. Он будет тренером сборной Украины до завершения катарского ЧМ, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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