Сборная Украины по футболу узнала свое место в первом рейтинге 2020 года

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) от 20 февраля 2020 года сборная Украина сохранила свою предыдущую позицию. На счету подопечных Андрея Шевченко 1537 очков. Таким образом в свежем рейтинге сборная Украины, как и в декабре 2019-го, находится на 24-м месте.
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Среди представителей Европы наша национальная команда пока 15-я. Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Уругвая.
Стоит отметить, что соперники Украины по финальному турниру Евро-2020 – Нидерланды и Австрия – продолжают занимать 14-е и 26-е места соответственно.
Россия далеко позади нас – она 38-я, как и раньше.
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Свежий рейтинг ФИФА
- 1 (1). Бельгия – 1765 очков
- 2 (2). Франция – 1733
- 3 (3). Бразилия – 1712
- 4 (4). Англия – 1661
- 5 (5). Уругвай – 1645
- 6 (6). Хорватия – 1642
- 7 (7). Португалия – 1639
- 8 (8). Испания – 1636
- 9 (9). Аргентина – 1623
- 10 (10). Колумбия – 1622
- ..14 (14) Нидерланды – 1604
- ...24 (24). УКРАИНА – 1537
- ...26 (26). Австрия – 1507
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Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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