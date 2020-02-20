Сборная Украины по футболу узнала свое место в первом рейтинге 2020 года

Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 24-ю строчку, на которой завершила предыдущий год

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) от 20 февраля 2020 года сборная Украина сохранила свою предыдущую позицию. На счету подопечных Андрея Шевченко 1537 очков. Таким образом в свежем рейтинге сборная Украины, как и в декабре 2019-го, находится на 24-м месте.

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Среди представителей Европы наша национальная команда пока 15-я. Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Уругвая.

Стоит отметить, что соперники Украины по финальному турниру Евро-2020 – Нидерланды и Австрия – продолжают занимать 14-е и 26-е места соответственно.

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Россия далеко позади нас – она 38-я, как и раньше.

Сборная Украины / Фото: Getty Images В тренде "Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

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Свежий рейтинг ФИФА

1 (1). Бельгия – 1765 очков

2 (2). Франция – 1733

3 (3). Бразилия – 1712

4 (4). Англия – 1661

5 (5). Уругвай – 1645

6 (6). Хорватия – 1642

7 (7). Португалия – 1639

8 (8). Испания – 1636

9 (9). Аргентина – 1623

10 (10). Колумбия – 1622

..14 (14) Нидерланды – 1604

...24 (24). УКРАИНА – 1537

...26 (26). Австрия – 1507

Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию в отборе на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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