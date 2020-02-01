Сборная Украины по футзалу разгромно уступила Сербии

Сборная Украины по футзалу / Фото: Асоціація футзалу України

Сборная Украины по футзалу провела первый матч элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020. Команда Александра Косенко проиграла хозяевам отборочного турнира Сербии со счетом 2:5.

Читайте также: отбор на ЧМ-2020 для сборной Украины по футзалу – все подробности

Сербия – Украина – 5:2

Реклама

Марко Пршич (12, 22), Стрехинья Петров (15), Драган Томич (30), Стефан Ракич (31) – Артем Фаренюк (30), Игорь Корсун (39)

Сербия: Неманья Момчилович – Стефан Ракич, Драган Томич, Марко Пршич, Милош Симич – Нинослав Алексич, Страхинья Петров, Никола Матиевич, Денис Рамич, Йован Лазаревич, Милош Стойкович, Дарко Ристич – Яков Вулич

Украина: Евгений Иваняк (Кирилл Ципун, 30) – Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварич – Олег Ерёмин, Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Николай Микитюк, Дмитрий Сорокин, Сергей Журба, Артем Фаренюк, Александр Педяш.

Следующий поединок Украина проведет против Испании. Во вторник, 4 февраля, украинцы встретятся со сборной Франции.

Смотрите короткое видео о том, как легендарный футболист Франческо Тотти забил гол в футзале:

Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама