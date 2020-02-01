Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Сборная Украины по футзалу разгромно уступила Сербии

1 февраля, 19:48

Следующий поединок национальная команда проведет против Испании

Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / Фото: Асоціація футзалу України

Сборная Украины по футзалу провела первый матч элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020. Команда Александра Косенко проиграла хозяевам отборочного турнира Сербии со счетом 2:5.

Читайте также: отбор на ЧМ-2020 для сборной Украины по футзалу – все подробности

Сербия – Украина – 5:2

Реклама

Марко Пршич (12, 22), Стрехинья Петров (15), Драган Томич (30), Стефан Ракич (31) – Артем Фаренюк (30), Игорь Корсун (39)

Сербия: Неманья Момчилович – Стефан Ракич, Драган Томич, Марко Пршич, Милош Симич – Нинослав Алексич, Страхинья Петров, Никола Матиевич, Денис Рамич, Йован Лазаревич, Милош Стойкович, Дарко Ристич – Яков Вулич

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Украина: Евгений Иваняк (Кирилл Ципун, 30) – Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварич – Олег Ерёмин, Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Николай Микитюк, Дмитрий Сорокин, Сергей Журба, Артем Фаренюк, Александр Педяш.

Следующий поединок Украина проведет против Испании. Во вторник, 4 февраля, украинцы встретятся со сборной Франции.

Смотрите короткое видео о том, как легендарный футболист Франческо Тотти забил гол в футзале:

Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футзал чемпионат мира сборная Украины по футзалу

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...