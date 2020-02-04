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Сборная Украины по футзалу сыграла с Францией вничью и не выступит на чемпионате мира

4 февраля, 19:16

Наша команда не поедет на финальный турнир впервые с 2004 года

Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / Фото: ФФУ

Сборная Украины по футзалу провела последний матч в отборочной кампании чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Литве. Соперником коллектива Александра Косенко в Сербии была команда Франции. Читайте об отборе на ЧМ-2020 для сборной Украины по футзалу: все подробности.

Встреча уже не имела турнирного значения, обе команды потеряли надежды на "мундиаль". Наши открыли счет на седьмой минуте после гола Сергей Журбы. Однако французы с 9-й по 12-ю минуту забили дважды, второй раз – с пенальти. Лишь в середине второго тайма украинцам удалось восстановить равновесие усилиями Александра Педияша – 2:2. Наши заняли четвертое место в группе и впервые за 16 лет не поедут на финальную часть ЧМ.

Мы сообщали, что сборная Украины по футзалу разгромно уступила Сербии.

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Для того, чтобы пробиться на чемпионат мира напрямую, нужно было победить в группе. Был еще вариант со вторым местом, которое давало путевку в дополнительный отбор, но для "сине-желтых" и он оказался недостижимым. Ранее мы писали, что украинцы проиграли Испании и потеряли шансы выйти на чемпионат мира. За победу в группе сегодня позже сыграют Сербия и Испания.

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