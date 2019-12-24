Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020

Футболисты и тренерский штаб получат деньги в начале следующего года

Сборная Украины / Фото: Reuters

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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2020.

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"Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачные. В том числе премиальные для игроков сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира. С них уплачены все налоги. Такой практики до нас не было. По крайне мере, в архиве мы не нашли бухгалтерских документов по выплатам премиальных какой-либо сборной Украины", – отметил Павелко.

"Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет, могут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям. Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной. Приятно, что мы никогда не обсуждаем размер премиальных с игроками по ходу соревнований. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены", – сказал президент УАФ.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко вышли к основной части Евро-2020 с первого места в отборочной группе.

В групповом раунде летом следующего года Украина встретится с командами Нидерландов, Австрии и еще одной сборной, которая определится позже.

Кстати, Франция примет Украину на стадионе, где не умеют включать гимн гостевой команды. Чемпионы мира сыграют с командой Шевченко на арене, оскандалившейся во время игры с Албанией.

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