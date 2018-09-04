Сборная Украины представила форму для выступления в Лиге Наций

Сегодня, 18:24

Команда Шевченко стартует в новом сезоне УЕФА 6 сентября


Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Федерация футбола Украины представила новую форму сборной Украины, в которой наша команда стартует в новом турнире УЕФА Лига Наций уже 6 сентября матчем против Чехии на выезде. Основной комплект выполнен в традиционном желтом цвете, выездной – в синем. В нижней части футболку украшает узор в виде трезубцев. Также у команды появился третий вариант – полностью белый.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.

Также мы писали, что чехи хотели поселить сборную Украины в "Москве": наши футболисты отказалисьВылет в Чехию запланирован на 5 сентября, причем маршрут будет не самый простой.
футбол, Сборная Украины, Лига наций

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Источник:

Сегодня|Спорт

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