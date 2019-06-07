Сборная Украины пробилась в полуфинал молодежного чемпионата мира

В четвертьфинале украинские футболисты были сильнее сборной Колумбии: победа 1:0, которая могла быть и с большим счетом

Сборная Украины обыграла команду Колумбии со счетом 1:0. Фото: AFP

Молодежная сборная Украины (футболисты до 20 лет) продолжает радовать своими результатами на чемпионате мира в Польше. В пятницу наша команда в четвертьфинале обыграла сборную Колумбии и пробилась в полуфинал турнира! Поединок в Лодзе завершился с минимальным счетом 1:0. Мы провели текстовый онлайн матча Украина – Колумбия.

Наши футболисты открыли счет после нелепой ошибки со стороны соперника. На 11-й минуте голкипер сборной Колумбии вышел за пределы своей штрафной, а защитник в простом эпизоде подарил мяч украинскому футболисту. В итоге Даниил Сикан поразил пустые ворота, забив свой четвертый мяч в четырех матчах на молодежном ЧМ-2019.

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Наши футболисты больше и острее атаковали и могли увеличивать преимущество. В одном из таких эпизодов в середине второго тайма 18-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили умудрился примерно с пяти метров пробить выше ворот!

К сожалению, травму получил один из лучших игроков нашей сборной на этом ЧМ. Защитник Денис Попов неоднократно получал болезненные удары по ноге, но с третьего раза колумбийцы "добили" нашего игрока и Денису пришлось покидать поле на носилках. Арбитр встречи пересмотрел повтор эпизода и удалил футболиста сборной Колумбии, сыгравшего в ногу Попову. Сборная Украины доигрывала матч в большинстве, но в последние пять минут играла "на отбой".

В полуфинале чемпионата мира, который состоится 11 июня в 18:30 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с победителем матча Италия – Мали.

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