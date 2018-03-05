Сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира

Сегодня, 18:03

Товарищеский поединок состоится 10 октября в Италии

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Федерации футбола Украины и Италии достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Детали контракта по организации спарринга еще прорабатываются, но уже сейчас можно сказать, что поединок состоится в среду, 10 октября 2018 года, на территории Италии. Конкретное место встречи и другие подробности станут известны позже.

На данный момент известно, что осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре из них – в рамках группового турнира В1 Лиги наций со Словакией (9 сентября – дома, 16 ноября – в гостях) и Чехией (6 сентября – в гостях, 16 октября – дома). Спарринг с Италией запланирован на 10 октября, еще одно окно (19-20 ноября) на сегодня остается свободным.

Сборная Италии будет выступать в группе А3 Лиги наций вместе с командами Португалии и Польши и через четыре дня после товарищеской встречи с Украиной сыграет с поляками на выезде.

Украина сейчас занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Италия – 14-е. Сборные провели между собой семь матчей: шесть побед с общим счетом 14:2 – в активе итальянцев, а одна ничья (0:0) была зафиксирована 2 июня 2006 года в Лозанне в спарринге перед финальным турниром чемпионата мира.

Ранее мы сообщали, что Шевченко впервые вызвал в сборную Украины нападающего "Гента" Романа Яремчука. Всего на мартовские спарринги вызваны шесть легионеров.
футбол, товарищеский матч, Сборная Украины, сборная Италии

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ФФУ

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