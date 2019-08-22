Сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Национальная сборная Украины начнет свой сентябрьский сбор 2 сентября в Киеве. В первый день сбора главная команда страны проведет традиционную открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

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В последующие дни, 3-го и 4 сентября, национальная команда будет тренироваться на натуральном поле НТК им. В. Банникова, а 5-го числа проведет занятия на искусственном газоне в Ирпене под Киевом. Такая тренировка необходима, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

5 сентября делегация сборной Украины возьмет свой курс на Вильнюс, а на следующий день, 6 сентября, команда Андрея Шевченко проведет тренировку на стадионе Литовской федерации футбола.

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Поединок против Литвы в рамках отбора на Евро-2020 состоится 7 сентября. На следующий день сборная Украины прилетит в Днепр, где начнет подготовку к товарищескому матчу против Нигерии. Встреча состоится 10 сентября на Днепр-Арене.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24 футболистов, которых смогут задействовать в предстоящих матчах.

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