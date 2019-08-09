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Сборная Украины проведет в Днепре товарищеский матч с трехкратным победителем Кубка Африки

Сегодня, 14:57

Команда Андрея Шевченко 10-го сентября встретится со сборной Нигерии

/ Фото: AFP

Сборная Украины 10 сентября проведет товарищеский матч против трехкратного обладателя Кубка Африки команды Нигерии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.  

"10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки – сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.

Предлагаю членам Исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион "Днепр-Арена". Учитывая перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым!", – написал Павелко.

Напомним, что за три дня до матча с Нигерий сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против Литвы в Вильнюсе. На данный момент наша команда лидирует в группе В, имея в активе 10 очков. У ближайшего преследователя – Сербии – 4 балла, но на один проведенный матч меньше.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25. 

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Источник: Сегодня|Спорт

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