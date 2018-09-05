Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Чехией

В четверг, 6 сентября, сборная Украины стартует в Лиге наций выездным поединком против Чехии. Накануне встречи украинские футболисты провели предматчевую тренировку на стадионе города Угерске Градиште.

Здесь же и выяснилось, что в занятиях не сможет принять участие голкипер Денис Бойко, которого беспокоят проблемы со спиной. Поэтому пока Андрей Шевченко с помощниками разогревал игроков в уголке поля, на противоположной стороне тренер вратарей сине-желтых Педро Харо работал вместе с Андреем Луниным и Андреем Пятовым. Причем наставник основном поддерживал более молодого вратаря комплиментами за каждый удачный сейв.

Стоит добавить, что арена, на которой состоится поединок, вмещает восемь тысяч зрителей, а все билеты на игру с Украинской были проданы еще неделю назад, ведь последний раз чешская сборная играла на этом стадионе восемь лет назад, переиграв сборную Сан-Марино (7:0). Не останется без поддержки завтра и сине-желтая дружина. Украинским болельщикам выделили целый сектор за одними из ворот, поэтому подопечных Андрея Шевченко будут поддерживать около 900 фанатов.

Кстати, Андрей Шевченко заявил перед матчем: Приехали за победой, но и ничья – неплохой результат.