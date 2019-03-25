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Сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2019

Сегодня, 15:18

Наши 17-летние футболисты забили два гола в ворота Косово

Сборная Украины пробивается на чемпионат Европы
Сборная Украины пробивается на чемпионат Европы. Фото: ФФУ
Сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d5/016/5c98d50162087.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d5/016/5c98d50162087.jpg Футбол Наши 17-летние футболисты забили два гола в ворота Косово

Сегодня юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2002 года рождения) начала решающий этап борьбы за выход в финальную часть чемпионата Европы. Первым соперником подопечных Владимира Езерского была сборная Косово.

В начале встречи активнее выглядели оппоненты – Руслану Нещерета несколько раз пришлось вступать в игру. Впрочем, выдержав стартовый давление косоваров, украинцы на 19-й минуте открыли счет. Виктор Близниченко подал угловой, а Арсений Батагов замкнул передачу партнера. Вскоре усилиями нападающего Богдана Вьюнника сине-желтые удвоили свое преимущество.

До завершения первого тайма украинцы заработали еще немало стандартов, а самым активным в составе нашей команды был Близниченко. После перерыва наставник соперников сделал ряд замен, но повлиять на ход событий на поле это ему не помогло. В итоге нашей сборной удалось удержать преимущество, добытое в первой половине встречи.

Следующий поединок юношеская команда Украины проведет против сверстников из Греции. Матч состоится в четверг, 28 марта. Также в нашей группе играет сборная Испании.

Напомним, что финальный турнир пройдет 3-19 мая в Ирландии. Кроме хозяев, пропуска на Евро-2019 получат победители восьми групп элит-раунда и семь из восьми сборных, которые займут вторые места.

Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между национальными сборными Люксембурга и Украины. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина.

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Тег футбол, сборная Украины U17, Евро-2019 (U17)

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Источник:

ФФУ

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