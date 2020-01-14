"Сборная Украины сильнее за Россию": украинский футболист сравнил две сборные

Иван Ордец считает хочет, чтобы сборные России и Украины встретились между собой

Иван Ордец / Фото: Instagram

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Украинский защитник "Динамо" Москва Иван Ордец поделился мнением о сборной Украины, а также рассказал, за счет чего национальная команда лучше сборной России.

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"Хотел бы я, чтобы там встретились сборные России и Украины? Конечно. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", – отметил Ордец.

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"Чья сборная сильнее? Украинская. В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников. Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Из "Шахтера" много ребят, из "Динамо", "Зари". Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч. Этот отборочный турнир прошли идеально. К такой игре шли два года. Поначалу было непросто: мысль имелась, но не хватало концовки. Теперь же появилась завершенность", – добавил игрок.

Кстати, в недавнем интервью Андрей Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020. "У нас нехватка кадров", – Шева признался, что не видит замены своим лидерам, если кто-то из них травмируется.

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