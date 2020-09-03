Сборная Украины сыграет со Швейцарией с траурными повязками

Сегодня сборная Украины проведет матч Лиги наций против Швейцарии. Матч пройдет на "Арене Львов" и начнется в 21:45. Украина – Швейцария онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

Реклама

Как сообщается на официальном сайте УАФ, перед стартовым свистком главного арбитра матча будет объявлена ​​минута молчания, чтобы почтить память врача национальной команды Украины Ашота Худаева, который ушел из жизни 25 июля в результате заболевания COVID-19. Также сборная Украины сыграет с черными повязками на руках.

Отметим, что более 20 лет Ашот Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины – с 2016-го, хотя ранее привлекался в национальную команду в 2010-м.

Во время подготовки к матчам Лиги наций в Харькове делегация украинской сборной посетила могилу Худаева, а Андрей Шевченко сказал его сыну: "Твой отец был человеком, которого все уважали и любили в коллективе. Он был профессионалом и замечательной отзывчивой личностью, беспокоился о каждом игроке и члене команды. Память о нем навсегда останется в наших сердцах".

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама