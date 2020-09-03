Сборная Украины сыграет со Швейцарией с траурными повязками

Сегодня сборная Украины проведет матч Лиги наций против Швейцарии. Матч пройдет на "Арене Львов" и начнется в 21:45. Украина – Швейцария онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.
Как сообщается на официальном сайте УАФ, перед стартовым свистком главного арбитра матча будет объявлена минута молчания, чтобы почтить память врача национальной команды Украины Ашота Худаева, который ушел из жизни 25 июля в результате заболевания COVID-19. Также сборная Украины сыграет с черными повязками на руках.
Отметим, что более 20 лет Ашот Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины – с 2016-го, хотя ранее привлекался в национальную команду в 2010-м.
Во время подготовки к матчам Лиги наций в Харькове делегация украинской сборной посетила могилу Худаева, а Андрей Шевченко сказал его сыну: "Твой отец был человеком, которого все уважали и любили в коллективе. Он был профессионалом и замечательной отзывчивой личностью, беспокоился о каждом игроке и члене команды. Память о нем навсегда останется в наших сердцах".
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