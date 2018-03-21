Сборная Украины упустила победу над Испанией в отборе на Евро-2018

Наша юниорская команда с ничьей стартовала в элит-раунде континентального турнира

егодня в Чехии стартовал элит-раунд Евро-2018 среди сборных команд до 17 лет. В своем первом поединке сборная Украины сыграла вничью с командой Испании – 1:1. На 24-й минуте счет открыл форвард "Карпат" Даниил Сикан. А испанцы ушли от поражение лишь в компенсированное время, гол забил Туайзи.

Сегодня стал известен список футболистов, которых вызвал на сбор главный тренер команды Олег Кузнецов.

Напомним, что сборная Украины U-17 в Чехии спорит за выход в шестнадцать лучших, которые соберутся в финальной части турнира в мае 2018 года в Англии. Кроме поединка с испанцами подопечные Олега Кузнецова сыграют с командами Сербии (24 марта) и Чехии (27 марта). Путевки в финал получат победители восьми групп и семь лучших вторых сборных.

Надо сказать, что в эти дни начала подготовку к товарищеским матчам национальна сборная Украины. Наша команда проведет спарринги с Саудовской Аравией (23 марта, в Марбелье) и Японией (27-го, в Льеже).

Представляем соперников сборной Украины: ястребы и самураи попрактикуются на нас перед ЧМ-2018.