Сборная Украины уже в Киеве: национальная команда готовится к Португалии

Команда Шевченко сыграет 14 октября с Роналду и ко

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Сборная Украины прилетела в Киев. Перелет занял 45 минут, а уже через 15 минут после приземления команда разместилась в своей киевской резиденции. Ранее мы писали, что DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой.

После ужина футболисты отправились отдыхать с дороги. Уже завтра состоятся традиционные мероприятия перед матчем отбора Евро-2020 с Португалией.

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В 18:30 начнется пресс-конференция Андрея Шевченко, а в 19:00 стартует тренировка на НСК "Олимпийский".

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Накануне Криштиану Роналду и его Португалия разгромили Люксембург 3:0.Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее мы писали, что Малиновский стал героем матча с литовцами, дважды расписавшись в их воротах после шикарных ударов левой. Полузащитник "Аталанты" стал лучшим футболистом в том поединке.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

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