Сборная Украины в Чехии: вместо "Москвы" кладбище и неприятные воспоминания

Прежде сборная Украины гостила в Чехии лишь однажды – семь лет назад, когда была разгромлена в пражском спарринге 0:4. Причем, по иронии судьбы, тот поединок тоже проходил 6 сентября. Будем надеяться, что все сходства с тем неудачным вояжем ограничатся лишь календарным совпадением.

Во всяком случае, сыграют украинцы в другом месте. Тогда была Прага, а сейчас поединок примет маленький городок Угерске-Градиште (с населением чуть более 25 тысяч жителей) в Восточной Чехии, районный центр Злинского края. Он считается неофициальной столицей Моравской Словакии, отсюда и название местного клуба, выступающего в высшем дивизионе, – "Словацко". Кстати, именно здесь начинал свою тренерскую карьеру нынешний наставник сборной Чехии Карел Яролим.

Но поселилась наша сборная не в Угерске-Градиште, а поближе к цивилизации, в Злине, в 30 км от места будущей баталии. Временным домом для "сине-желтых" стал 4-звездочный отель Lesni. Оправдывая свое название, он расположен на тихой лесистой окраине Злина. Но есть одно "но": в 200 м находится городское кладбище. Не поторопились ли украинцы себя "хоронить"? Интересно, что ранее чехи хотели поселить сборную Украины в "Москве": наши футболисты отказались.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".