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Сборная Украины в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги

29 мая, 22:18

Андрей Шевченко предоставил игровую практику украинским легионерам

Фото: ФФУ

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Пока основная обойма игроков не прибыла в расположение национальной команды, Андрей Шевченко привлекает к тренировкам футболистов молодежной команды.

В таком смешанном составе сборная Украины провела спарринг с победителем первой лиги "Днепр-1". Основной целью спарринга было обеспечение соревновательного тонуса легионерам, которые закончили выступления в своих чемпионатах уже около двух недель назад.

Первая команда страны одержала победу благодаря дубль нападающего "Гента" Романа Яремчука.

Украина – "Днепр-1" – 2:1
Голы: Яремчук (14, 57) – Панасенко (82).

Украина: Билык (молодежная сборная), В. Кравец, Пластун, Прокопчук (молодежная сборная), Петряк (77, Милованов, молодежная сборная), Малиновский (46, Козак, молодежная сборная), Зинченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

Напомним, что на днях главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.

В марте сборная Украины в гостях играла с Люксембургом и вырвала победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сейчас наша команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.

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Тег товарищеский матч, Сборная Украины, СК Днепр-1

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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