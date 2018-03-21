Сборная Украины в Харькове: Коноплянке дали по "пятой точке", Зинченко подкалывают за рваные джинсы

Тренер в "Шальке" не говорит Коноплянке, почему тот не попадает в стартовый состав

Сегодня футбольная сборная Украины вылетит из своей временной базы в Харькове в Испанию на пятничный товарняк с Саудовской Аравией. И самым счастливым на борту, наверное, будет защитник "Шахтера" Ордец. Накануне жена Елизавета родила Ивану дочь Софию (56 см, 4,1 кг).

А вот кому не помешало бы развеять грусть-тоску, так это Коноплянке, которому почти не находится места на поле в набравшем ход "Шальке". Почему так? Как заявил Евгений, прибыв в лагерь сборной, этот вопрос он сам задает клубному тренеру, а тот ему в ответ: "Да все о’кей". Эти признания вингера болельщики восприняли с иронией. "Неужели опять виноват тренер?", "Что, скоро и в адрес Тедеско услышим, что он трус?".

Немудрено, что в команде Шевы Коно принялся наигрываться по полной программе, пусть даже не в футбол. Евгений, составив дуэт с Ротанем, сыграл на гостиничном корте в теннисбол против пары Зинченко – Малиновский. Экс-днепряне победили 2:1, правда, за упущенный сет им пришлось понести "наказание" – встать у сетки спиной и получить "по пятым точкам" пенальти от Зины и Малины...

Кстати, Зинченко перед приездом в сборную успел навестить родных в засыпанном снегом Радомышле, позабавив соцсети своими рваными джинсами. "Не холодно?" – подкалывают легионера. На какой позиции выставит его Шева – родной (атакующего хава) или манчестерской (левого бека) – коуч "сине-желтых" еще не решил: "Посмотрим по тренировочному процессу".

К слову, именно в Харькове 16 октября сборная планирует принять Чехию в своем втором домашнем матче Лиги Наций. Первый со словаками 9 сентября, напомним, пройдет без зрителей.