Сборная Украины в ноябре начнет подготовку к чемпионату мира

Сборная Украины U-20, которая этим летом пробилась на чемпионат мира 2019 года, определилась с ближайшими планами подготовки к турниру. В ноябре подопечные Александра Петракова сыграют два контрольных поединка. Первый – 15-го числа в Баку с молодежной сборной Азербайджана, второй – 19-го в городе Бельско-Бяла с командой Польши U-20.

Учебно-тренировочный сбор для футболистов начнется 12 ноября – на следующий день после 15-го тура чемпионата Украины.

Напомним, что ЧМ-2019 U-20 состоится в Польше с 23 мая по 15 июня.

Но на двух ведущих игроков своей сборной Александр Петраков в ноябре точно рассчитывать не сможет. По одной простой причине – вратарь испанского "Леганеса" Андрей Лунин и защитник "Динамо" Виталий Миколенко (к слову, очень уверенно отыграл против "Шахтера") вызваны в лагерь национальной сборной Украины. А команда Андрея Шевченко имеет приоритет. Напомним, что ее в ноябре ждет матч Лиги наций УЕФА с командой Словакии и спарринг с командой Турции.

Ранее мы писали о том, что рядом подопечных Александра Петракова интересовались скауты европейских клубов.